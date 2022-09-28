В России у границы с Казахстаном откроют пункт мобилизации

В Астраханской области у границы с Казахстаном развернут временный пункт мобилизации с выдачей повесток. Как заявляют власти региона, на КПП «Караузек» уже начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать из страны граждан, подлежащих призыву, передает Moscow Times.

В районе введен режим повышенной готовности, объявил ранее глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов. В результате россияне не смогут выехать в Казахстан через «Караузек». Однако благодаря большой протяженности российско-казахстанской границе остаются еще 29 автомобильных пунктов пропуска.

Аналогичные пункты мобилизации уже развернули у «Верхнего Ларса» и у границы Финляндии.

За неделю после объявления мобилизации Россию, только по данным властей Казахстана, Грузии, Финляндии и Монголии, покинули 194 000 человек. Среди других направлений - Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Турция, ОАЭ и Сербия.