Володин поддержал закрытие границ для военнообязанных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что с момента объявления мобилизации выезд из страны для военнообязанных запрещен. При этом ранее Минобороны России заявляло, что планов вводить ограничения на передвижение россиян при частичной мобилизации нет.

«Согласно федеральному закону, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов», - написал Володин в своем телеграм-канале.

Напомним, что с момента объявления в России мобилизации 21 сентября военнообязанные россияне массово пытаются покинуть страну.