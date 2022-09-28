Армен Григорян о мирной повестке и встрече с Хикметом Гаджиевым
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью радиостанции «Голос Америки» рассказал о встрече с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Вашингтоне, назвав ее «эффективной».
«Мы обсудили повестку урегулирования конфликта между двумя странами, а также темы установления мира в регионе. Они связаны с разблокированием, делимитацией, безопасностью границ, а также с другими вопросами, которые принесут стабильность и мир в регион», - заявил он.
Григорян в своем интервью также отметил, что Армения и Азербайджан сегодня обсуждают четыре взаимосвязанные повестки - гуманитарная, разблокирование, делимитация и демаркация.
«Мы попытались внести уточнения по данным направлениям, как мы будем продвигаться вперед, и со всем этим есть еще и мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном», - подчеркнул секретарь Совбеза Армении.
По его словам, помимо формата их встреч, армяно-азербайджанские переговоры проходят и в других форматах – на уровне глав МИД, вице-премьеров и руководителей служб национальной безопасности. Проходят также встречи лидеров стран.