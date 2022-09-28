Пашинян едет в Прагу с проектом мирного договора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбудет 6 ноября в Прагу для участия в неформальном саммите Европейского союза с предварительным вариантом текста мирного договора на руках. Об этом пишет газета «Паст».

Источники издания сообщают, что на состоявшейся 27 сентября в Белом доме встрече секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева главным образом обсуждались предварительные варианты текста мирного договора между странами.

Согласно информации, Григорян и Гаджиев представили свои подходы и попытались в трехстороннем формате достичь консенсусного варианта.