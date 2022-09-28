Турция нашла замену «Миру»

Туристические организации Турции начали работу над созданием «билетной карты» для российских туристов в качестве альтернативы системе «Мир». Об этом в четверг, 29 сентября, пишет газета Sabah.

Отмечается, что специалисты туротрасли придумали «формулу, похожую на билетную карту», которая не будет нарушать введенные в отношении России западные санкции.

«Туристы из России при покупке турпакетов будут платить за «билет» как за карту. Эту карту можно использовать в ресторанах, торговых и развлекательных заведениях, - поясняет издание. - Деньги, которые российские туристы тратят по «билетным картам», туроператоры будут отправлять в рестораны, торговые и развлекательные заведения».