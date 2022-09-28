Как правильно бежать из России и как на этом зарабатывают миллионы

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После объявления в РФ частичной мобилизации граждане России призывного и «околопризывного» возрастов пытаются спешно и под любым предлогом покинуть страну. Как уже сообщал haqqin.az, после объявленной 21 сентября мобилизации в течение нескольких дней были раскуплены все билеты на ближайшие авиарейсы в безвизовые страны, а на сухопутных границах России образовались многокилометровые пробки. Взлетевшая до небес стоимость перелетов даже с пересадками вынудила россиян, подлежащих мобилизации, искать другие варианты, среди которых - перевозка до пограничных КПП.

Для некоторых это стало бизнесом, приносящим ежедневно до миллиона рублей (30.000 манатов - ред.). По данным Росстата, с января по июнь 2022 года Российскую Федерацию с разными целями покинули 8,5 миллиона граждан, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года (6,8 миллиона). При этом подсчитать, какое число людей выехало за пределы России после объявления частичной мобилизации, невозможно. Но если в Кремле считают, что информация об очередях и ажиотажном спросе на билеты в безвизовые страны сильно преувеличена, то принимающие страны уже сделали собственные подсчеты относительно числа граждан России, прибывших с 21 сентября: Казахстан - 98.000 человек Грузия - 53.000 Финляндия - более 40.000 Монголия - 3.800. Казахстан Основное число предложений о перевозках находится в Telegram-каналах и чатах. Изданию «Компания» удалось отыскать канал, создатели которого организовывают регулярные поездки из Москвы до автомобильных пунктов пропуска (АПП) на границе с Казахстаном, ставший одним из главных направлений, по которому россияне, отказывающиеся идти на фронт, покидают свою страну.

Стоимость такой поездки - 20.000 рублей (600 манатов - ред.). При этом 8.000 рублей пассажир должен заплатить наличными при посадке, а оставшиеся 12.000 - уже на границе. Отправление - пять раз в день. Автомобили выдвигаются из Москвы, следуют в Тольятти, где пассажиров пересаживают в другую машину, которая доставляет их до границы с Казахстаном. Администратор канала признался, что в среднем за сутки они перевозят минимум 50 человек и имеют в своем распоряжении автопарк, состоящий из 60 автомобилей (30 машин в Москве и 30 - в Тольятти). Таким образом, организаторы трансфера зарабатывают каждый день от миллиона рублей и больше. Горькая ирония судьбы заключается в том, что создатели этой «эвакуационной транспортной компании» ранее занимались организацией патриотических фестивалей «Крымская весна» и курировали вместе с другими организациями проведение Дня города на Красной площади в Москве. Грузия Еще одним популярным направлением для «уклонистов» стала Грузия. Желающим перейти через границу предлагают купить места в машине. Средняя цена перевозки одного человека из Владикавказа - 15.000 рублей (440 манатов - ред.). Между тем за последние несколько дней на КПП «Верхний Ларс» образовалась огромная пробка, в которой люди стоят уже более трех суток. В результате многие стали покупать места в автомобилях, которые находились ближе к КПП, поскольку пересечь границу с Грузией пешком было невозможно. Цена за такую услугу составляла около 30.000 рублей.

Позже, чтобы хоть как-то уменьшить гигантскую очередь, пограничное Управление ФСБ России разрешило пересекать границу на самокатах или велосипедах. После чего томящимся в пробке россиянам местные жители стали продавать велосипеды за 100.000 рублей (3.000 манатов – ред.). Финляндия На данный момент Финляндия впускает и выпускает неограниченное число россиян, однако уже известно, что власти страны намерены резко сократить въезд российских граждан и выдачу им виз. Как объяснили в Хельсинки, «Финляндия не собирается быть транзитным государством для граждан России». Точной даты введения ограничений пока нет. Поэтому сегодня россиянам, уезжающим из Санкт-Петербурга непосредственно в Хельсинки, предлагают купить место в «премиум-внедорожнике» в среднем за 30.000 рублей (900 манатов – ред.) или заплатить 6.000 рублей и уехать за границу на обычном минивэне с финскими номерами. Монголия Власти Монголии смотрят на ситуацию иначе. Бывший президент страны Цахиагийн Элбэгдорж обвинил Россию в том, что она использует для мобилизации национальные меньшинства - бурят, тувинцев и калмыков, которых, по его словам, в Монголии примут «с распростертыми объятиями».

Чем, собственно, и объясняется массовый переезд бурятов в Монголию, начавшийся после объявления частичной мобилизации. Между тем трансфер в Монголию - один из самых дешевых на текущий момент. На минивэне из Иркутска до Улан-Батора каждому уезжающему предлагают добраться за 6.000 рублей (175 манатов - ред.), а из Улан-Удэ - за 5.000 рублей. Роскошный побег Что же касается вылетов за пределы России частными рейсами, то за них в основном готовы переплачивать состоятельные граждане. Как сообщает британская The Guardian, одно место в частном самолете обходится в Москве в 1,2–1,5 миллиона рублей (35-45 тысяч манатов), а стоимость аренды восьмиместного «джета» колеблется от 5 до 7 миллионов (150-200 тысяч манатов - ред.), что во много раз превышает обычные расценки. В основном такие пассажиры направляются в Азербайджан, Армению и Турцию, где им не нужны визы.