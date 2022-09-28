Иран и Эмираты снова спорят из-за островов в Персидском заливе

По ее словам, ОАЭ обладают суверенным правом владения этими островами: «Мы никогда не прекратим выдвигать наши законные претензии на эти острова ни путем прямых переговоров, ни через Международный суд».

Госминистр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Рим бинт Ибрагим Аль Хашеми, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, потребовала от Ирана прекратить «оккупацию» трех островов в Персидском заливе: Большого Томба, Малого Томба и Абу-Муса.

В то же время делегация Ирана на Генассамблее ООН в ответ Рим бинт Ибрагим Аль Хашеми отклонила «необоснованные претензии» Объединенных Арабских Эмиратов на указанные острова, передает Tasnim.

«Утверждения официального представителя Эмиратов и повторение безосновательных заявлений в отношении иранских островов в Персидском заливе равносильны посягательству на территориальную целостность Ирана», - говорится в заявлении делегации Ирана.

В иранской делегации отметили, что Тегеран считает «безответственные» высказывания вмешательством в свои внутренние дела и нарушением основополагающих принципов международного права.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявлял, что три пограничных острова в Персидском заливе – Абу Муса, Большой и Малый Томб – являются «вечной иранской территорией».