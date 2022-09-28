Турецкие психологи помогут азербайджанским ветеранам

Турецкие психологи, приглашенные МЧС Азербайджана, намерены проработать в Азербайджане 6 месяцев и оказать психологическую поддержку 2800 ветеранам Отечественной войны и близким шехидов. Об этом пишет агентство «Анадолу».

«Мы планируем отработать полгода и оказать психологическую помощь нашим 2800 ветеранам и родственникам шехидов. С нами работают 7 азербайджанских специалистов», - сказал Сельджук Демирбаш, координатор приехавших в Азербайджан турецких психологов.

Сообщается, что турецкие специалисты будут работать также с мирными жителями, пострадавшими от армянских обстрелов, в том числе с детьми.