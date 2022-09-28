Крупнейший турецкий банк прекратил работу с «Мир»

Крупнейший в Турции государственный Ziraat Bankası вышел из российской платежной системы «Мир» и больше не обслуживает ее карты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора банка Альпаслана Чакара.

19 сентября крупные турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживание российских карт «Мир» после того, как США пообещали ввести санкции за помощь России в обходе ограничений. 28 сентября СМИ сообщали, что операции с картой «Мир» прекратили Ziraat Bankası, Vakifbank и Halkbank. Турция намерена создать альтернативу российской платежной системе.