Повреждение «Северных потоков» в НАТО назвали диверсией

В НАТО заявили, что утечки на «Северных потоках» стали результатом диверсии, пишут российские СМИ.

«Повреждение трубопроводов «Северный поток -1» и «Северный поток-2» в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа», – говорится в заявлении альянса.

В НАТО пообещали «дать решительный ответ на любую преднамеренную атаку на ее критическую инфраструктуру и поддержать расследование для выяснения причин повреждений газопровода».