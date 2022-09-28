«Детская горячая линия» при поддержке Azercell на конференции в Стокгольме

Действующая с 2010 года при поддержке Azercell Telecom «Детская горячая линия» приняла участие в 10-й Международной консультационной конференции Child Helpline.

На конференции, проходившей в Стокгольме с 27 по 29 сентября 2022 года, директор «Детской горячей линии» Кямаля Ашумова поделилась опытом оперативного и эффективного реагирования службы на звонки и запросы. Она рассказала собравшимся о коротком номере службы 116111 и мобильных приложениях, которые работают в режиме 24/7 с целью оказания поддержки нуждающимся в ней детям.

Также участники конференции были проинформированы о работе «Детской горячей линии» в режиме онлайн, последующих очных консультациях и индивидуально составленных планах реабилитации. Директор службы подчеркнула необходимость сотрудничества с крупными коммерческими компаниями с целью обеспечения развития этого направления, приведя в качестве успешного примера более чем 10-летнее сотрудничество с Azercell.

Кроме того, «Детская горячая линия Азербайджана» представила на выставке, прошедшей в рамках конференции, собственные печатные и цифровые материалы.

На 10-й Международной конференции Child Helpline основное внимание было уделено психическому здоровью детей и молодежи, особенно во время пандемии и войн, которые являются острейшими кризисными ситуациями. Участники конференции отметили, что согласно исследованию, проведенному на основе обращений на Детскую горячую линию Швеции, основными причинами беспокойства детей во всем мире остаются психическое здоровье и насилие.