В России «импортозаместили» Lego

Осуществить ребрендинг планируется до конца октября. Всего сеть будет состоять из 60 магазинов в 20 городах.

Отмечается, что в магазинах сети будет реализовываться продукция Lego, ввозимая по параллельному импорту. В будущем «Мир кубиков» планирует запустить собственную торговую марку.