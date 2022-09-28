В России «импортозаместили» Lego
Российская группа компаний Inventive Retail Group запускает сеть «Мир кубиков» на месте сертифицированных магазинов Lego, пишут российские СМИ.
Осуществить ребрендинг планируется до конца октября. Всего сеть будет состоять из 60 магазинов в 20 городах.
Отмечается, что в магазинах сети будет реализовываться продукция Lego, ввозимая по параллельному импорту. В будущем «Мир кубиков» планирует запустить собственную торговую марку.
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