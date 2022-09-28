Заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов в интервью haqqin.az рассказал, чем вызван переход на новую тарифную методику, в чем ее суть, что она обещает пользователям, а также о планируемых реформах и шагах, которые будут предприняты в области управления радиочастотами.

На днях стало известно, что Министерство цифрового развития и транспорта будет определять тарифы на использование радиочастот на основе нового подхода и методики. С целью приведения существующих тарифов на радиочастоты в соответствие с международными стандартами была разработана «Методика расчета разовой платы и срочной платы (ежемесячной или годовой) за использование радиочастотного спектра в Азербайджанской Республике». Методика разработана на основе рекомендаций Международного союза электросвязи (МСЭ) по расчету платы за использование радиочастот, а также опыта ряда стран.

– Ровшан муаллим, согласно указу, недавно подписанному президентом Ильхамом Алиевым, полномочия по определению тарифов на использование радиочастот переданы Министерству цифрового развития и транспорта. Расскажите об этом подробнее.

– Как известно, указом президента Азербайджана от 26 августа 2022 года №1834 были внесены изменения в указ президента Азербайджана от 9 августа 2005 года №277 «О применении закона Азербайджанской Республики «О телекоммуникациях». Согласно новому указу, полномочия по определению тарифов на использование радиочастот были переданы Министерству цифрового развития и транспорта (МЦРТ) по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов Азербайджана. Отмечу, что до настоящего времени тарифы на использование существующих радиочастот определялись Тарифным (ценовым) Советом.

В настоящее время в Азербайджане управление радиочастотным спектром, включая реализацию технологических вопросов, координацию радиочастот и ряд других сопутствующих регуляторных вопросов, осуществляет МЦРТ. Безусловно, содействие эффективному, справедливому и рациональному использованию радиочастот, являющихся ограниченным ресурсом государства, путем использования экономических, а также технологических и правовых инструментов в управлении радиочастотами, является очень важным и актуальным вопросом. Кроме того, как известно, технологии постоянно обновляются и применяются. Необходимо учитывать эти технологические новшества в тарифах в оперативной форме. Упомянутый указ президента внесет весомый вклад в создание эффективного регулирования в сфере управления радиочастотами и рациональное использование частот, а также поощрение их использования в регионах.

– В обнародованной в эти дни МЦРТ информации подчеркнут отказ от заранее утвержденных конкретных тарифов на использование радиочастот и переход на новую тарифную методику на основе коэффициента и количества. Чем вызван переход на новую тарифную методику?

– Тарифы на использование радиочастот утверждены протоколом №09 заседания Тарифного (ценового) совета от 23 июля 2004 года. Изменения, происшедшие с момента принятия тарифов, особенно стремительное развитие радиоэлектронных средств (РЭС) в мире в последние годы, вызвали необходимость реализации ряда неотложных мер по управлению радиочастотным спектром и в Азербайджане.

Наряду с этим, основываясь на решениях и рекомендациях Международного союза электросвязи (МСЭ), а также мировом опыте, можно сказать, что при определении тарифов на использование радиочастот надо принимать во внимание, например, спрос на данную частоту. Соразмерность тарифов используемой полосе и основные параметры радиоизлучения РЭС должны быть учтены, дифференцированы по географическим территориям. Также тарифный подход к радиочастотам должен стимулировать развитие новых технологий, повышение уровня обслуживания и эффективное использование частот. Однако наши существующие тарифы не могли удовлетворить многие из этих требований. Это и потребовало новый подход для определения платы за радиочастоты.

Следует отметить, что в большинстве стран мира, в том числе в России, Украине, Беларуси, Турции, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Молдове и Грузии, уже давно применяется аналогичный тарифный подход к определению платы за использование радиочастот.

В целях обеспечения выполнения вышеотмеченного указа президента Азербайджана были изучены рекомендации МСЭ относительно расчета платы за использование радиочастот и опыт ряда стран мира. Была разработана «Методика расчета разовой платы и срочной платы (ежемесячной или годовой) за использование радиочастотного спектра в Азербайджанской Республике», которая утверждена решением коллегии МЦРТ от 19 сентября 2022 года №KQ -10/22 и зарегистрирована в Госреестре правовых актов Азербайджана.

Хочу отметить, что относительно новой Тарифной методики получены положительные отзывы от ведущих мировых консалтинговых компаний, местных и зарубежных экспертов. Кроме того, Государственная комиссия по радиочастотам Азербайджанской Республики сочла применение методики целесообразным.

Новая Тарифная методика учитывает технологию, используемую радиоэлектронными средствами, настроенными на выделенные полосы радиочастот, степень важности полос радиочастот, количество радиочастотных номиналов и ширину радиочастотной полосы, географическую территорию, на которой используется выделенная радиочастота, а также расчет единовременных и срочных – ежемесячных или годовых – выплат на основе количества и коэффициентов, характеризующих зону действия радиосвязи, в том числе коэффициента постоянного значения.

– В чем суть новой Тарифной методики, и что она обещает пользователям?

– Методика применяется ко всем пользователям частот гражданского назначения. Пользователи классифицируются на две группы: «население и финансируемые из бюджета организации» и «прочие организации». До сих пор были три группы тарифов: регистрационная, разовая и годовая эксплуатация. В новой методике существуют две группы – разовая и годовая эксплуатация. Тарифы на регистрационные сборы отменены.

Одной из основных особенностей новой Тарифной методики является то, что конкретные тарифы не определяются заранее. Так, все пользователи частот будут тарифицироваться на основе установленных коэффициентов и фиксированной стоимости, а также в соответствии с используемой ими радиочастотой и РЭС. Также хочу отметить, что разработан тарифный калькулятор, чтобы пользователи частот могли заранее в прозрачной форме рассчитать стоимость, которую они будут оплачивать за использование частот.

Предыдущие тарифы основывались не на объеме (ширине) полосы радиочастот, а на количестве РЭС, используемых на этой частоте. Поэтому размер платы за радиочастоту зависел не от объема частоты, а от количества РЭС, настроенных на частоты, выделенные пользователям. В результате в некоторых случаях пользователи были заинтересованы в том, чтобы платить меньше, скрывая количество установленных РЭС и избегая оплаты за несанкционированное использование РЭС. В новой методике за основу берется объем полосы радиочастот, и тем самым решается указанная проблема.

В новой методике также применяется коэффициент географической зоны, что будет способствовать развитию услуг беспроводной радиосвязи в регионах и устранению цифрового разрыва в применении технологии. Так, согласно новой методике, пользователи смогут получить доступ к радиочастотам по ставке на 25% ниже в регионах, а на освобожденных от оккупации территориях – в 2,6 раза ниже, чем в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе.

Кроме этого, новая Тарифная методика будет стимулировать использование недогруженных в настоящее время верхних частотных полос, что позволит высвободить нижние полосы, предназначенные для теле- и радиовещания, и использования мобильных и беспроводных технологий (в том числе 5G). Отмечу, что этому будет способствовать предоставление более низкой платы за верхнюю полосу частот.

В целом, применение новой методики приведет к тому, что больше пользователей воспользуются частотным ресурсом, будет непосредственно стимулироваться эффективное использование частот, в том числе использование радиочастот в регионах и предоставление услуг радиосвязи, а также будет поощряться внедрение новых технологий и использование малоосвоенных верхних полос частот.

– В последнее время применяются новшества в области управления радиочастотами. Проинформируйте наших читателей о планируемых реформах и шагах, которые предстоит предпринять в этой сфере.

– Вы правильно заметили, что в последнее время в области управления радиочастотами предпринят ряд важных мер, работа в этом направлении продолжается. Так, указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в мае 2021 года была создана Государственная комиссия по радиочастотам, а в декабре того же года утверждено Положение о Государственной комиссии. Отмечу, что нефункционирование Госкомиссии за последние 4 года затянуло реализацию достаточно важных вопросов в этой сфере. Таким образом, созданная в новом формате и составе Государственная комиссия, начавшая действовать с 2022 года, обеспечила серьезный поворот и оживление в сфере управления использования частот. На сегодняшний день состоялось три заседания Государственной комиссии, приняты очень важные решения. Так, были рассмотрены многочисленные обращения, поступившие за последние 4 года нефункционирования Государственной комиссии, а также новые обращения, приняты соответствующие решения. Также утвержден ряд нормативных и регулирующих документов, такие как Национальная таблица частот, план перспективного использования радиочастотного спектра, таблицы распределения полос частот, предназначенных для внедрения технологий нового стандарта мобильной связи (IMT), и частотные планы на ряд частотных полос.

Также упрощено использование полосы частот 446,000 - 446,100 МГц с целью использования аналоговых и цифровых подвижных радиостанций PMR 446, на которые поступили многочисленные обращения в Государственную комиссию. Так, лица, обращающиеся за выделением, учетом конкретных номиналов частот и регистрацией подвижных радиостанций, которые будут использоваться на этих частотах, смогут обращаться не в Государственную комиссию, а непосредственно в Государственное управление радиочастот МЦРТ. Это позволит оформить выделение частот в самые кратчайшие сроки, т.е. в течение трех дней при предоставлении необходимых документов.

Мы также выдвинули концепцию «Чистый радиоэфир». Регулярный и систематический контроль использования радиоспектра в режиме реального времени, беспрепятственная работа радиоэлектронных средств (РЭС) с координацией и оперативным ограничением несанкционированного использования, минимизация посторонних вещаний в эфирном пространстве составляют основу пространства «Чистого радиоэфира». В концепцию также входят автоматизация, доступность и упрощение процессов.

Кроме того, изучен международный опыт и решения, применяемые странами с передовыми технологиями, в результате чего начата реализация проекта «Упрощение процедуры регистрации радиоэлектронных средств и выделения радиочастот». В настоящее время ведутся работы по созданию технической платформы для упрощения регистрации РЭС. Думаем, до конца этого года можно будет предпринять конкретные шаги по реализации проекта.

Наряду с этим, подготовлен пакет предложений по применению прогрессивных подходов в области управления радиочастотами на основе изучения международного опыта. В данный пакет включены меры и проекты, связанные с усовершенствованием законодательной базы в данной сфере, созданием автоматизированной системы управления в сфере планирования, выделения, регистрации и учета радиочастотного спектра, диверсификацией услуг и обеспечением удовлетворенности клиентов. Считаем, что реализация этих мер и проектов обеспечит справедливое, рациональное и эффективное использование радиочастот.