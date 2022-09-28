Министр обороны: Украина уже решает проблему иранских беспилотников

Украина уже решает проблему иранских беспилотников, а украинские Воздушные силы научились их глушить, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинским СМИ.

"Мы уже ее (проблему иранских беспилотников) решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "шахидов". Наши научились их глушить", - сказал Резников.

По его словам, Украина обратилась к партнерам, чтобы эффективно противостоять иранским дронам.