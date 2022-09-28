Ереван в поисках поставщиков оружия

Армения ищет оружие во всех тех странах, которые потенциально могут обеспечить ее потребности, в том числе в Индии, заявил депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян, сообщают армянские СМИ.

«Армения задействует все возможные и невозможные средства для того, чтобы это оружие было доставлено в страну», - сказал депутат.

Ранее индийское издание The Economic Times сообщило, что Ереван и Нью-Дели подписали контракты на поставки вооружений и боеприпасов на сумму почти 250 млн долларов США.