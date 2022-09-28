Ереван все еще надеется на помощь ОДКБ

Разговоры о выходе Армении из ОДКБ преждевременны, заявил армянским журналистам депутат от правящего «Гражданского договора» Андраник Кочарян на фоне повторного визита генсека организации Станислава Зася в страну.

По его словам, Ереван хочет более активного участия ОДКБ в обеспечении мира и стабильности на границах страны.

Депутат заявил, что в октябре у него будет возможность лично поговорить с Засем на полях сессии Парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге. Кроме того, 18 октября планируется координационное совещание организации, на котором выступит заместитель Кочаряна по комиссии Армен Хачатрян. Он должен «озвучить обеспокоенность армянской стороны».