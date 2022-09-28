На родине Шойгу протесты против мобилизации

В столице Республики Тыва - Кызыле - сотрудники полиции разогнали акцию протеста против мобилизации, участницами которой были женщины.

«Сибирь.Реалии» пишет, что задержали около 20 женщин. В отделении полиции от них потребовали сдать отпечатки пальцев.

29 сентября военный комиссар республики Артын Демир-оол сообщил, что Тыва «выполнила квоту» по числу мобилизуемых. Власти республики, пишут российские СМИ, утверждают, что всего были мобилизованы около 700 человек. Мобилизованных разместили на базе 55-й мотострелковой бригады, которая участвует в военных действиях на территории Украины.

Стоит отметить, что Тыва является родиной министра обороны РФ Сергея Шойгу.