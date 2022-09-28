Турецкие спецслужбы задержали трех особо опасных террористов

Источники в службах безопасности Турции сообщили, что три боевика ПКК - Озан Тунч, Мехмет Кайкир и Ферхад Эдемен планировали переправиться в приграничную с Сирией турецкую провинцию Хатай с целью осуществления терактов.

Для этого они прибыли в районы Сирии, очищенные от террористов в рамках операции «Щит Евфрата», но были своевременно схвачены на въезде в город Африн.