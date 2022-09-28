Дагестанцы попросили Путина отложить мобилизацию в республике

Советник муфтия Дагестана и его супруга Айна Гамзатова в своем телеграм-канале обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отсрочке от мобилизации для жителей республики.

«Я и мой народ хотели бы также предложить вам, с учетом того, что из трехмиллионного населения уже находятся на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов», - попросила Гамзатова.

По ее словам, «в течение шести месяцев в республике смогут профессионально подготовить дагестанцев в учебных центрах».