Отдел информации 16:59

Сегодня перед посольством Исламской Республики Иран в Баку прошла санкционированная акция солидарности с протестным движением в Иране.

Корреспондент haqqin.az сообщил, что в начале акции группа азербайджанских женщин в знак солидарности с иранскими женщинами перед посольством отрезала свои волосы. В резолюции, которую зачитали для представителей СМИ, отмечалась недопустимость избиений и убийств мирных демонстрантов на улицах иранских городов.

Участники акции не забыли указать и на подавление в Иране законных прав азербайджанцев. В рамках этой политики иранские власти всячески поддерживали армянскую агрессию против Азербайджана. В то же время иранские власти стараются создать внутри Азербайджана различного рода группировки, которые несут потенциальную угрозу безопасности политической, религиозной стабильности нашей страны.