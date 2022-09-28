Турция отложила встречу спецпредставителей из-за провокации Армении

14 сентября на границе должна была состояться встреча между представителями Турции и Армении для обсуждения реализации достигнутых ранее политических соглашений, однако встреча была отложена по инициативе турецкой стороны, сообщил армянским СМИ спецпредставитель по переговорам по нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубен Рубинян.

По его словам, на последней подобной встрече 14 июля между самим Рубиняном и спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем обсуждалась договоренность об открытии границ для граждан третьих стран и возможности прямой авиаперевозки грузов.

«14 сентября на границе должна была состояться встреча между представителями соответствующих ведомств двух стран для обсуждения реализации этих двух политических соглашений», - сказал Рубинян.

Он подчеркнул, что встреча была отложена по просьбе турецкой стороны из-за столкновений, произошедших в то время на армяно-азербайджанской границе.

По его словам, новая дата встречи пока неизвестна.

Рубинян подчеркнул важность реализации вышеупомянутых соглашений: «Это должно быть реализовано, потому что имеют место политическое соглашение и политическая ответственность».