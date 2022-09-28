Москва и Вашингтон могут провести встречу консультативной комиссии

Российская и американская стороны обсуждают проведение очной встречи консультативной комиссии по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Она отметила, что инспекционная деятельность в рамках ДСНВ была приостановлена с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

«Вопрос о ее возобновлении, конечно, рассматривается, по соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в этой части его контрольного механизма», - сказала Захарова.