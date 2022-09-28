В Москве объяснили решение Еревана не участвовать в учениях ОДКБ

Решение Еревана не участвовать в учениях ОДКБ «связано с текущей обстановкой, оно (решение) было принято с учетом нынешних приоритетных для Армении задач», заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова назвала «сотрудничество с Ереваном в рамках организации «плодотворным и эффективным», напомнив, что в Армении пройдет саммит ОДКБ, на котором определят перспективы будущего развития организации.