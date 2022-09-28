Записал: Ага Гасымлы, собкор 17:49

«Американские системы HIMARS, гаубицы М-777 и другое высокоточное оружие, поступившее в распоряжение ВСУ, за короткий срок обнулит всю путинскую мобилизацию. Мы на пороге массовых похорон российской армии», - сказал haqqın.az Юрий Рашкин - американский политолог, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин и преподаватель коммуникаций в Университете Висконсина. По словам политолога, решение о мобилизации в России было принято, так называемой, «партией войны», существующей внутри российской власти. «Лично для Путина это был очень рискованный шаг, - считает Юрий Рашкин. - Отправка на фронт людей, не желающих воевать, как правило, оборачивалась грандиозными внутриполитическими потрясениями. Но Путин надеется, что мобилизация будет такой, какой была во времена Второй мировой войны.

Однако разница колоссальна и очевидна - тогда враг угрожал захватить Москву и поработить СССР, а сейчас Кремль творит бессмысленное кровопролитие за пределами России. Для россиян это - не их война, а война Путина. Отсюда и абсолютное непринятие участия в украинской мясорубке. Возможно, решение о мобилизации было продиктовано интересами коррупционной пирамиды, насквозь пробившей российское общество, или же речь идет о проявлении традиционного для политической элиты отрицания человеческих ценностей, когда властитель может послать миллионы подневольных на смерть, чтобы завалить врага горами трупов своих солдат. Искренне поражает то, что российский народ покорно идет на войну, из которой, как свидетельствует опыт подобных «мобилизаций» вернется только каждый шестой. На выложенных на YouTube кадрах проводов мобилизованных у военкоматов нет и тени воодушевления, не слышны патриотические лозунги или бодрые напутственные речи. Вместо них мы видим рыдающих женщин, пьяных мужиков, растерянные, озлобленные лица… Картина «частичной» мобилизации, прямо скажем, не просто печальная, а удручающая». Рашкин считает, что Путин, по всей видимости знал об этих последствиях мобилизации, а потому всячески её оттягивал.

«Все ожидали, что российский президент объявит мобилизацию на параде 9 мая, после разгрома российской армии под Киевом, - говорит американский политолог. - Но он принял это решение только через четыре месяца, уже после разгрома российской армии на Харьковском направлении. Алгоритм действий Кремля очевиден - с каждым новым поражением российской армии, Москва будет отправлять в Украину новые партии пушечного мяса. Обратите внимание, мы не видим среди мобилизованных сильных, здоровых мужчин. Потому, что они стоят в длинной очереди, чтобы пересечь границы Финляндии, Грузии, Монголии… Реально пригодным к ведению войны мужчинам нет никакого дела до войны в Украине, они стараются спасти свою жизнь. И в этом их нельзя винить, поскольку людьми руководит инстинкт самосохранения, стремление избежать бессмысленной гибели на бессмысленной войне. В истории с мобилизацией Москва, помимо унизительных поражений на фронтах, также проиграла Украине войну морали и воли. Никто сегодня не станет отрицать, что из Украины бегут женщины и дети, а из России - мужчины призывного возраста». По словам эксперта, в относительно короткие сроки Россия потеряла свои самые боеспособные военные части. Но, ссылаясь на мнение военных специалистов, он утверждает, что еще быстрее будут потеряны войска, сформированные из первой волны «частичной мобилизации». «Когда под ружье ставят людей, которые воевать не хотят, возникает естественный вопрос: а против кого повернут оружие те, кому посчастливится выжить в украинской мясорубке? – говорит эксперт. - В этой связи вспоминается расхожая мысль о том, что в России невозможна бескровная революция, что русские бунты, как правило, кровавы и бессмысленны. Так вот, все решения, принимаемые сегодня Кремлем, подводят ситуацию к кровавым бунтам».

Ссылаясь на мнение американских военных экспертов, Рашкин говорит, что у российских призывников нет ни единого шанса выжить, что оружие американцев и их союзников быстро сделает из них «груз 200». Причем так быстро, что Путину уже сейчас необходимо готовить вторую волну мобилизации. «Пока нет никаких признаков того, что в ответ на мобилизацию американцы намерены передать Украине какие-то более мощные вооружения, - говорит политолог. - Видимо, все идет по традиционному сценарию, когда Москва, волна за волной, будет посылать своих солдат на смерть, а те, в свою очередь, будут безропотно дожидаться своей очереди в автобус, который отвезет их прямо в преисподнюю войны. Вся это больше напоминает огромные похороны России, в которых участвует вся страна».