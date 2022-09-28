Сурен Суренянц: «Мирное соглашение – необходимость. В ближайшее время Армению ждут болезненные и тяжелые уступки»

По словам Суренянца, «альтернативой миру является лишь война, а это для сегодняшней Армении будет означать потерю новых территорий», сообщает haqqin.az со ссылкой armtimes.

Известный армянский политолог, председатель политсовета партии «Демократическая альтернатива» Сурен Суренянц согласен с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, призвавшим Никола Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном, «так как у страны нет иного выхода».

«В ближайшее время Армению ждут болезненные и тяжелые уступки, - говорит эксперт. - Первый президент прав: какие бы соглашения ни были подписаны с Азербайджаном и Турцией, они будут носить болезненный характер. Кто бы ни был лидером Армении, он не сможет отказаться от статус-кво, сложившегося после 9 ноября. Мы должны попытаться сделать внешние риски управляемыми при внутренней сплоченности».

Суренянц подчеркивает, что оппозиционные партии не хотят идти по мирному пути, но альтернативы не предлагают. Ведь единственной альтернативой миру является новая война.

«Мне непонятно поведение парламентской оппозиции, потому что они не предлагают альтернативы существующей ситуации. Сегодня, после тяжелого поражения в 44-дневной войне, у Армении нет возможностей для самообороны, чтобы быть в состоянии нейтрализовать внешние вызовы. Если мы не пойдем на мир, мы поплатимся очень высокой ценой, теряя территории и молодые жизни.

Нашему правительству не хватает политического мужества из-за общественного сопротивления, но дело в том, что побежденное государство не может подписать соглашение о победе. В свою очередь парламентская оппозиция ждет удобного случая, когда правительство подпишет соглашение, чтобы на руинах прийти к власти».

Политолог говорит, что после 2001 года для него было очевидно, что Армения должна подписать мирный договор и с Азербайджаном, и с Турцией.

«Мне жаль, что мы не прошли через этот процесс, когда еще были в выигрышном положении. А сейчас мы идем на мирное соглашение после 44-дневной войны. Мирный процесс является для нас необходимостью сейчас. Гарантией номер один безопасности Армении являются нормальные отношения с соседними странами», - заключил Суренянц.