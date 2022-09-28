Минтруда: брат Сабухи Ахмедова не считается членом семьи шехида

В азербайджанском сегменте социальных сетей распространилась информация о том, что Санан Ахмедов - брат шехида Сабухи Ахмедова представил справку для получения статуса «семья шехида».

Пресс-секретарь Агентства социальных услуг Мурад Гашимов в связи с этим заявил, что указанный документ является шаблоном справки об установлении статуса шехида и семьи шехида.

«В этой справке не говорится ни о каких «членах семьи шехида»», - сказал Гашимов.

По его словам, по закону статус «член семьи шехида» предоставляется: жене; родителям; детям до 18 лет (до 23 лет при очном обучении); детям старше 18 лет, если до достижения этого возраста им была установлена инвалидность; братьям и сестрам, воспитывающимся в детских домах до достижения 18-летнего возраста (до 23 лет при очном обучении); в случае отсутствия законного опекуна - бабушки и дедушки.

«Так как брату Сабухи Ахмедова Санану 27 лет, он не может претендовать на статус «член семьи шехида». Несмотря на это, в качестве очередного проявления заботы государства Министерство предлагает Санану Ахмедову однокомнатную квартиру, предоставляемую через социального партнера для улучшения социально-бытовых условий. Осуждаем попытки вырвать эту тему из контекста, тиражировать ее с неправильных позиций, бросать тень на святость имени шехида и на заботу государства о семьях шехидов», - заявил Гашимов.