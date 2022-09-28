МИД России: некоторые страны пытаются помешать мирной повестке между Баку и Ереваном

«Несколько государств за пределами региона пытаются помешать урегулированию напряженности на армяно-азербайджанской границе». Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва видит попытки ряда внерегиональных игроков привнести нестабильность в регион, «который только-только получил шанс, оформленный в правовом русле, на выход из затяжного кризиса».

Захарова подчеркнула, что Россия предпринимает энергичные усилия для деэскалации на границе Армении и Азербайджана.

«Наша страна продолжает энергичные усилия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе в контактах и с Баку, и с Ереваном», - сказала она.