Захарова ответила на предложение Пашиняна о международных наблюдателях

«Мы выступаем за полную и неукоснительную реализацию всех тех договоренностей, которые были заключены тремя странами для урегулирования того затяжного конфликта, который много раз срывался», - сказала Захарова.

«Нельзя подменить действующее реальное чем-то мнимым». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о международных наблюдателях на армяно-азербайджанской границе.

Она заявила, что «там намечено очень многое, там есть и теория и практика, есть констатация произошедшего и планы на будущее».

«Эти документы согласованы не просто между посредником и отдельной страной, а между странами, которые являются частью этой длительной истории конфликта. Этим они и бесценны и являют собой настоящую, а не мнимую дорожную карту», - сказала она.

При этом Захарова заявила, что немало людей, политиков, общественных деятелей, как внутри различных государств, так и вовне хотят подменить своими идеями то, о чем договорились.

«Обещают они много, обещать они умеют. Делать, правда - они сделали не так и много, что-то результатов не было. А вот те договоренности, которые были, на бумаге не остались, они реализуются поэтапно, пошагово. Не все реализуется так, как хочется, потому что хочется всегда максимума, но при этом это работает», - сказала она.