Мошенница Гызылгюль вернула все деньги, но суд все равно ее наказал
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 48-летней жительницы Баку Гызылгюль Мусаевой, обвиняемой в мошенничестве.
Как сообщает haqqın.az, Мусаева обманула свою дальнюю родственницу Фариду Гулиеву, пообещав помочь приобрести по сходной цене квартиру в здании рядом с торговым центром «Метропарк» в Наримановском районе Баку. Мошенница убедила свою жертву, что ее близкие родственники работают в строительной сфере, что Гулиева может приобрести квартиру площадью 50 квадратных метров в кредит. Таким образом, Мусаева с 2016 года изъяла у родственницы 78 тысяч манатов.
После обращения Гулиевой в полицию в отношении Мусаевой было возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В ходе расследования было установлено, что Мусаева вложила полученные обманным путем деньги в торговлю золотом. Обвиняемая признала себя виновной по предъявленным обвинениям. Она отметила, что знакома с Гулиевой с 2010 года и с тех поддерживала с ней контакт. Мошенница рассказала, что родственники ее мужа по имени Барат и Араз занимаются строительным бизнесом: «Фарида искала недорогую квартиру. Она попросила меня помочь через родственников. Ни Барату, ни Аразу я ничего об этом не сказала. В то время я занималась продажей ювелирных изделий. Подумала, что могу вложить деньги Фариды и получить хороший доход».
Своей жертве Мусаева показала строящийся дом у станции метро «Нариман Нариманов», сказав, что та может купить в этом доме квартиру. Первоначальный взнос якобы составлял 3000 манатов, и каждый месяц нужно было выплачивать по 200-300 манатов. Мусаева убедила родственницу, что дом еще не построен и потому документов на квартиру нет: «Рассчитывала заработать и вернуть деньги Фариде. Но торговля золотом не сложилась. А летом прошлого года Фарида начала требовать свои деньги обратно. Сожалею о своем поступке».
Кроме того, Мусаева также предложила родственнице открыть косметологическую клинику, сказав, что для этого нужно приобрести в Германии аппарат стоимостью 3 тысячи манатов. «Я дала Гызылгюль 3000 манатов, но аппарат так и не доставили. Потом поняла, что меня обманули. Я требовала вернуть мои деньги, но Гызылгюль придумывала разные отговорки», - рассказала потерпевшая Фарида Гулиева.
Вместе с тем, потерпевшая заявила, что причиненный ей ущерб полностью возмещен, жалобщицей не является и уже помирилась с Мусаевой. Но суд решил приговорить Гызылгюль Мусаеву к 5 годам лишения свободы условно.