Мошенница Гызылгюль вернула все деньги, но суд все равно ее наказал

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 48-летней жительницы Баку Гызылгюль Мусаевой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает haqqın.az, Мусаева обманула свою дальнюю родственницу Фариду Гулиеву, пообещав помочь приобрести по сходной цене квартиру в здании рядом с торговым центром «Метропарк» в Наримановском районе Баку. Мошенница убедила свою жертву, что ее близкие родственники работают в строительной сфере, что Гулиева может приобрести квартиру площадью 50 квадратных метров в кредит. Таким образом, Мусаева с 2016 года изъяла у родственницы 78 тысяч манатов.

После обращения Гулиевой в полицию в отношении Мусаевой было возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе расследования было установлено, что Мусаева вложила полученные обманным путем деньги в торговлю золотом. Обвиняемая признала себя виновной по предъявленным обвинениям. Она отметила, что знакома с Гулиевой с 2010 года и с тех поддерживала с ней контакт. Мошенница рассказала, что родственники ее мужа по имени Барат и Араз занимаются строительным бизнесом: «Фарида искала недорогую квартиру. Она попросила меня помочь через родственников. Ни Барату, ни Аразу я ничего об этом не сказала. В то время я занималась продажей ювелирных изделий. Подумала, что могу вложить деньги Фариды и получить хороший доход».