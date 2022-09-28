Байрамов и Дюмон обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений

В четверг, 29 сентября, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с советником Кабинета президента Франции по континентальной Европе и Турции Изабель Дюмон, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Францией, напряженность в регионе, а также необходимые шаги в направлении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о провокациях Армении в приграничных регионах, отметив невыполнение Ереваном своих обязательств в рамках договоренностей, достигнутых на уровне лидеров, и заявил, что это препятствует международным усилиям по процессу нормализации.