Байрамов и Дюмон обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений
В четверг, 29 сентября, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с советником Кабинета президента Франции по континентальной Европе и Турции Изабель Дюмон, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.
В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Францией, напряженность в регионе, а также необходимые шаги в направлении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о провокациях Армении в приграничных регионах, отметив невыполнение Ереваном своих обязательств в рамках договоренностей, достигнутых на уровне лидеров, и заявил, что это препятствует международным усилиям по процессу нормализации.
Министр Байрамов подробно рассказал о позиции Азербайджана по обеспечению стабильности в регионе, открытию коммуникаций с Арменией, процессу делимитации и подписанию мирного соглашения.
В свою очередь, Изабель Дюмон подчеркнула необходимость стабилизации ситуации в регионе, соблюдения режима прекращения огня, процесса нормализации и возобновления переговоров. Она отметила, что французская сторона готова оказать поддержку в этом процессе.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями и по другим региональным вопросам.