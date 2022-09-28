Рубинян: Эрдоган и Пашинян могут встретиться в Праге

Спецпредставитель Армении по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян в интервью армянской службе радио «Свобода» не исключил возможной встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна c президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Европейского политического сообщества в Праге.

«Такая встреча действительно возможна, повестка – процесс урегулирования армяно-турецких отношений. Наша позиция в этом вопросе не изменилась», — сказал он.

Рубинян напомнил, что его последняя встреча с турецким спецпредставителем Сердаром Кылычем состоялась в июле текущего года, и сторонам удалось достичь конкретных договоренностей, касающихся обеспечения возможности пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией.