Черногория задержала граждан России очередной шпионский скандал
В Черногории задержаны 6 российских дипломатов, 30 россиян с временными видами на жительство и 2 гражданина Черногории, пишет газета Pobjeda.
В четверг представитель властей Черногории сообщил, что в стране начато расследование в отношении неустановленного числа лиц по обвинению в шпионаже.
Газета, со ссылкой на неназванные источники, выяснила, что по подозрению в шпионаже задержаны 38 человек, в основном, граждане России. По данным газеты, оперативники агентства национальной безопасности (ANB) и специальной государственной прокуратуры Черногории задержали шестерых российских дипломатов, 30 граждан России с временным видом на жительство и двух черногорцев.
Премьер-министр Черногории Дритан Абазович в прямой трансляции заседания кабинета министров заявил, что для защиты интересов страны проводится «международная операция» с иностранными партнерами и прокуратурой, но не привел подробностей.
Вукас Радонич, представитель прокуратуры, сообщил, что полиция провела обыски в нескольких квартирах в поисках доказательств заговора и шпионажа. По его словам, «по запросу прокуратуры, и по решению суда, полиция проводит обыски в ряде квартир и других помещений, в связи с обоснованными подозрениями в сговоре, с целью совершения преступления и шпионажа».
По его словам, после завершения обысков «будет определено, кому будут предъявлены обвинения, и кто будет арестован». Он не уточнил, сколько подозреваемых было вызвано на допрос.