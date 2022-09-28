В Черногории задержаны 6 российских дипломатов, 30 россиян с временными видами на жительство и 2 гражданина Черногории, пишет газета Pobjeda.

В четверг представитель властей Черногории сообщил, что в стране начато расследование в отношении неустановленного числа лиц по обвинению в шпионаже.

Газета, со ссылкой на неназванные источники, выяснила, что по подозрению в шпионаже задержаны 38 человек, в основном, граждане России. По данным газеты, оперативники агентства национальной безопасности (ANB) и специальной государственной прокуратуры Черногории задержали шестерых российских дипломатов, 30 граждан России с временным видом на жительство и двух черногорцев.

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович в прямой трансляции заседания кабинета министров заявил, что для защиты интересов страны проводится «международная операция» с иностранными партнерами и прокуратурой, но не привел подробностей.