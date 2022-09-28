Путин: Разжигание конфликтов в СНГ – результат развала СССР

«Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ, в то время как уже существующие, например, между Россией и Украиной - это результат развала Советского Союза». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, «достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ».

«Конечно, все это - результаты развала Советского Союза, это все понятно. Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», - заключил глава российского государства.