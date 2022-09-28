Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики Ровшан Рзаев встретился с главным специалистом штаб-квартиры Международной организации по миграции (МОМ) в Женеве Эртузе Метехан Темурчин и руководителем главы представительства МОМ в Азербайджане Владимиром Георгиевым.

Гости были проинформированы об основных направлениях государственной политики в области работы с беженцами и вынужденными переселенцами в Азербайджане. Было отмечено, что проблемы беженцев и вынужденных переселенцев являются одним из приоритетов социальной политики страны. Государство уделяет особое внимание защите прав и интересов лиц данной категории.

Было отмечено, что азербайджанское государство после прекращения армянской оккупации осуществляет необходимые меры безопасности и восстановительные работы в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре. Цель – возвращение вынужденных переселенцев в места постоянного проживания и обеспечение им безопасных и достойных условий жизни. С сожалением было подчеркнуто, что Армения осуществляла минный терроризм на территориях Азербайджана не только в период оккупации, но и после ее окончания. Была подчеркнута важность эффективной поддержки международного сообщества в устранении этой угрозы.