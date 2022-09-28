Международная организация по миграции направляет эксперта в Азербайджан фото
Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики Ровшан Рзаев встретился с главным специалистом штаб-квартиры Международной организации по миграции (МОМ) в Женеве Эртузе Метехан Темурчин и руководителем главы представительства МОМ в Азербайджане Владимиром Георгиевым.
Гости были проинформированы об основных направлениях государственной политики в области работы с беженцами и вынужденными переселенцами в Азербайджане. Было отмечено, что проблемы беженцев и вынужденных переселенцев являются одним из приоритетов социальной политики страны. Государство уделяет особое внимание защите прав и интересов лиц данной категории.
Было отмечено, что азербайджанское государство после прекращения армянской оккупации осуществляет необходимые меры безопасности и восстановительные работы в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре. Цель – возвращение вынужденных переселенцев в места постоянного проживания и обеспечение им безопасных и достойных условий жизни. С сожалением было подчеркнуто, что Армения осуществляла минный терроризм на территориях Азербайджана не только в период оккупации, но и после ее окончания. Была подчеркнута важность эффективной поддержки международного сообщества в устранении этой угрозы.
Отмечено, что за прошедший период международные организации, в том числе Международная организация по миграции, оказывали помощь Азербайджану в решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев, реализовывали гуманитарные проекты. С чувством удовлетворения было подчеркнуто, что сотрудничество в этой сфере будет продолжено в период Великого возвращения, и оказана поддержка устойчивому расселению и трудоустройству на территориях, освобожденных от оккупации.
Выразив признательность за теплый прием, Эртузе Метехан Темурчин и Владимир Георгиев проинформировали о целях представляемой ими организации, направлениях сотрудничества, связанных с урегулированием проблем перемещенных лиц, беженцев и миграции.
Было доведено до сведения, что в настоящее время МОМ уделяет особое внимание оценке потребностей внутренне перемещенных лиц в нашей стране, и для этого направлен эксперт в соответствующей области, который проведет необходимые анализы и подготовит предложения.