Токаев поручил усилить контроль на границе из-за наплыва россиян в Казахстан
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о миграционной ситуации из-за роста числа прибывающих в страну россиян после объявления в России частичной мобилизации.
Отмечается, что Токаев дал ряд поручений по усилению миграционного контроля и обеспечению порядка в стране.
По данным российских СМИ, после объявления мобилизации в России на контрольно-пропускных пунктах на границе с Казахстаном образовались многочасовые автомобильные пробки. Известно, что с 21 сентября на территорию Казахстана въехали около 98 тыс. россиян.