Чавушоглу: Турция увеличит военное присутствие на Кипре

«Турция увеличит военное присутствие на Кипре и поставит на север острова все необходимое вооружение для защиты интересов турок-киприотов». Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает «Анадолу».

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара предпримет все необходимые шаги по отстаиванию интересов турецкой общины острова.

«Даже если на нашем пути встанет весь мир, Турция не отойдет от своей позиции и будет защищать интересы на Кипре, а также в Эгейском и Средиземном морях», - сказал Чавушоглу.