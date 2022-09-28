Путин: «Террористы из Афганистана угрожают странам СНГ»

«Действующие на территории Афганистана террористы могут строить планы в отношении приграничных стран, включая страны СНГ». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, ситуация на границах СНГ требует особого внимания, так как там формируется общая угроза безопасности.

«Если эти угрозы вовремя не купировать, они могут негативно повлиять на положение в этих странах. Очевидно, что находящиеся на афганской территории международные террористы могут строить преступные планы и в отношении приграничных стран, включая государства СНГ», — сказал Путин.