Италия попросила своих граждан покинуть Россию

Посольство Италии в Москве рекомендовало гражданам своей страны покинуть Россию. Об этом говорится на сайте дипведомства.

«Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением за пределами России, соотечественникам, находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если нет, покинуть страну», - говорится в сообщении.

Также итальянцам, находящимся в России, настоятельно рекомендовали как можно раньше планировать поездки за границу на фоне закрытого для рейсов из России воздушного пространства ЕС и головокружительного роста цен на билеты.

Ранее аналогичные рекомендации дали своим гражданам Латвия, посольство США и Министерство иностранных дел Румынии.