В Новханы горит отель "Spring" обновлено
Как стало известно корреспонденту haqqin.az в апшеронском поселке Новханы горит отель."Spring".
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В МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в гостинице, расположенной в селе Новханы Апшеронского района.
Как заявили haqqin.az в ведомстве, на место инцидента были привлечены пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и спасательные силы Сумгаитского регионального центра. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.