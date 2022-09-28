По данным СМИ, Индия подписала контракт на поставку в Армению вооружений на общую сумму 250 миллионов долларов, в числе которых реактивные системы ракетно-залпового огня «Пинака» большой дальности, противотанковые ракеты и другие виды вооружений и боеприпасов.

В результате усиления военно-технического сотрудничества Индии с Арменией, которое стало «симметричным» ответом на стратегический союз Турция-Пакистан-Азербайджан, начались первые поставки стратегического вооружения в Ереван.

Издающаяся в Дели газета Economic Times сообщает, что Индия впервые экспортирует системы «Пинака», которые производятся частной индийской компанией Defense Research & Development Organization (DRDO).

Из опубликованной информации неясно, идет ли речь о поставках из запасов индийской армии или заказанное вооружение будет поставляться по мере изготовления. Высока вероятность того, что контракт заключен на несколько лет.

Сообщается, что комплекс «Пинака» собирают на шасси тяжелых чешских грузовиков «Татра». Он оснащен ракетами «Mark I», также индийского производства, которые поражают цели на расстоянии 40 километров, а модернизированная версия этих ракет имеет дальность полета 60 километров. Комплекс «Пинака» способен в течение 44 секунд произвести залп двенадцатью ракетами, после чего меняет огневую позицию.

Сообщается также, что в настоящее время индусы дорабатывают новую модификацию «Пинака», способную поражать цели противника на расстоянии 90 километров. Впервые эта модификация была испытана в 2019 году.

Следует учесть, что системами «Пинака» уже оснащены четыре ракетно-артиллерийских полка индийской армии, а в перспективе планируется создать еще шесть таких подразделений.

По данным источников в Министерстве обороны Индии, реактивные ракетные системы «Пинака» использовались для нанесения ударов по высотным позициям во время боевых действий между Индией и Пакистаном в кашмирском районе Каргил в период с мая по июль 1999 года.

Однако, эта система за двадцать с лишним лет не заинтересовала ни одного покупателя, что характеризует ее соответствующим образом. Но Армения, видимо, сейчас не в том состоянии, чтобы перебирать и торговаться.

Тем более, что Индия и раньше продавала Армении различные системы вооружений, а также передала ей в качестве подарка четыре противобатарейных радара «Свати». Дели впервые предоставил своему новому союзнику на Южном Кавказе столь современное разрушительное по силе оружие.