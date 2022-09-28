Армения вооружается «индийским» «Ураганом» наш комментарий
В результате усиления военно-технического сотрудничества Индии с Арменией, которое стало «симметричным» ответом на стратегический союз Турция-Пакистан-Азербайджан, начались первые поставки стратегического вооружения в Ереван.
По данным СМИ, Индия подписала контракт на поставку в Армению вооружений на общую сумму 250 миллионов долларов, в числе которых реактивные системы ракетно-залпового огня «Пинака» большой дальности, противотанковые ракеты и другие виды вооружений и боеприпасов.
Издающаяся в Дели газета Economic Times сообщает, что Индия впервые экспортирует системы «Пинака», которые производятся частной индийской компанией Defense Research & Development Organization (DRDO).
Из опубликованной информации неясно, идет ли речь о поставках из запасов индийской армии или заказанное вооружение будет поставляться по мере изготовления. Высока вероятность того, что контракт заключен на несколько лет.
Сообщается, что комплекс «Пинака» собирают на шасси тяжелых чешских грузовиков «Татра». Он оснащен ракетами «Mark I», также индийского производства, которые поражают цели на расстоянии 40 километров, а модернизированная версия этих ракет имеет дальность полета 60 километров. Комплекс «Пинака» способен в течение 44 секунд произвести залп двенадцатью ракетами, после чего меняет огневую позицию.
Сообщается также, что в настоящее время индусы дорабатывают новую модификацию «Пинака», способную поражать цели противника на расстоянии 90 километров. Впервые эта модификация была испытана в 2019 году.
Следует учесть, что системами «Пинака» уже оснащены четыре ракетно-артиллерийских полка индийской армии, а в перспективе планируется создать еще шесть таких подразделений.
По данным источников в Министерстве обороны Индии, реактивные ракетные системы «Пинака» использовались для нанесения ударов по высотным позициям во время боевых действий между Индией и Пакистаном в кашмирском районе Каргил в период с мая по июль 1999 года.
Однако, эта система за двадцать с лишним лет не заинтересовала ни одного покупателя, что характеризует ее соответствующим образом. Но Армения, видимо, сейчас не в том состоянии, чтобы перебирать и торговаться.
Тем более, что Индия и раньше продавала Армении различные системы вооружений, а также передала ей в качестве подарка четыре противобатарейных радара «Свати». Дели впервые предоставил своему новому союзнику на Южном Кавказе столь современное разрушительное по силе оружие.
Как известно, переговоры о военно-техническом сотрудничестве между Арменией и Индией активизировались с начала нынешнего года, когда Дели посетила делегация Министерства обороны Армении, после чего с ответным визитом в Ереван прибыли высокопоставленные представители МИД Индии. При этом, армянская сторона не скрывала, что на переговорах обсуждались вопросы поставок вооружений из Индии.
По мнению военных аналитиков, начало системных поставок вооружений Индией в Армению связано, главным образом, с геополитическими факторами - Дели обеспокоен укрепляющимся альянсом Турция-Азербайджан-Пакистан, в котором видит угрозу своим интересам.
Индийская пресса, отмечая, что Азербайджан победил в 44-дневной войне 2020 года с помощью БПЛА турецкого производства, парализовавших активность армянской артиллерии, подчеркивает, что Баку ведет переговоры с Пакистаном, в рамках которых достигнута договоренность о закупке Азербайджаном истребителей JF-17 китайского производства.
Объясняя причину продажи оружия Армении, индийские СМИ напоминают, что в последнее время Турция и Азербайджан решительно поддерживают позицию Пакистана по кашмирскому вопросу, а Исламабад, в свою очередь, неизменно выступает в вопросе Карабаха на стороне Азербайджана.
При этом нельзя не обратить внимание на тот факт, что Индию с Азербайджаном связывают куда более прочные экономические контакты, нежели с Арменией. Впрочем, похоже, в настоящее время это сотрудничество и, в частности, инвестиции индийской ONGC в газовые месторождения Азербайджана, отходят на второй план.
Есть и еще одна причина активизации военно-технического сотрудничества между Индией и Арменией.
Дело в том, что после 44-дневной войны поставки оружия Еревану прекратил стратегический союзник Армении – Россия, о чем премьер-министр Никол Пашинян заявил во время своего недавнего выступления на Генассамблее ООН.
По словам Пашиняна, Россия пытается также заблокировать продажу оружия Армении другими странами.
Ранее, на заседании правительства Армении, Пашинян подчеркнул, что у Армении есть средства на закупку современного оружия, и единственная проблема Еревана в этом плане связана с его транспортировкой, поскольку у страны нет выхода к морю.
Во-первых, традиционный поставщик оружия и боеприпасов армянской армии Российская Федерация нынче сама находится в состоянии активных боевых действий и требует постоянного пополнения выбывающего вооружения. Во-вторых, именно украинская военная кампания показала высокую эффективность применения дальнобойных РСЗО.
Безусловно, Pinaka не может стоять в одном ряду с HIMARS, высокоточными современными системами, которые стали легендой российско-украинской войны, в значительной степени поспособствовав тому, что российская армия была остановлена, а затем на некоторых участках фронта и обращена в бегство.
По своим характеристикам индийская система больше всего напоминает разработку СССР 70-х годов «Ураган»: 16 направляющих, ракеты калибра 220 мм и дальность до 35 км у советской РСЗО, при 12 направляющих, ракетах 214 калибра и дальности в 40 км у индийской…
Возвращаясь к словам Пашиняна, добавим, что падение влияния России на постсоветском пространстве и, в частности, на Южном Кавказе, приводит к тому, что ее место занимают другие игроки, даже на таком высококонкурентном рынке, как рынок оружия. Будет ли Армения довольна приобретенным, отдельная тема, Индия свои четверть миллиарда на ней заработала. Чтобы понять, насколько это колоссальная для Дели сумма, достаточно напомнить, что в 2021 году Индия продала оружия на 33 миллиона долларов и заняла 25-е место среди продавцов на глобальном рынке вооружений.