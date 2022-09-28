Кочарян: «Пока рано говорить о выходе Армении из ОДКБ»
«Пока рано говорить о выходе Армении из ОДКБ». Об этом армянским СМИ заявил в четверг, 29 сентября, глава постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.
Он напомнил, что границы Армении защищают Вооруженные силы страны, но «в то же время Армения желает, чтобы ОДКБ более активно участвовала в обеспечении стабильности и мира в Армении».
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