Чавушоглу о роли Азербайджана в энергетической безопасности

«Несмотря на то, что Турция является страной с внешней зависимостью в сфере энергетики, она превратилась в одну из важнейших стран в данной сфере». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передают турецкие СМИ.

Он отметил, что на протяжении длительного времени Турция реализовала важные проекты для того, чтобы стать энергетическим центром. «Благодаря этим проектам страны Западной Европы, Балкан рассчитывают на нас, на Азербайджан. Роль Азербайджана возросла», - сказал министр иностранных дел.

Чавушоглу добавил, что после начала российско-украинской войны возросла актуальность Срединного коридора, проходящего через территорию Турции, Азербайджана и стран Центральной Азии, и эти страны должны более тесно сотрудничать.