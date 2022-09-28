Азербайджанцы пикетируют парламент Швеции

Как сообщает haqqin.az, в ходе акции, состоявшейся на стокгольмской площади Минтторгет (Mynttorget), протестующие выразили свою обеспокоенность широкомасштабной провокацией, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе Азербайджана, и проводимой против азербайджанского государства агрессивной политики.

Активисты азербайджанской диаспоры в Швеции провели пикет перед парламентом страны.

На акции развевались государственные флаги Азербайджана и Швеции, звучали следующие лозунги: “Карабах – это Азербайджан!”, “Aзербайджан желает мира!”, “Армения, должны вывести свои войска из Карабаха!”, “Армения, подпиши мирное соглашение!”, “Армения, прекрати агрессивную политику!”, “Армения, прекрати террор!” и др.

Участники акции осудили действия армянской военщины по минированию мирных территорий, а также выразили гнев фактом разрушения культурно-исторических памятников Азербайджана.