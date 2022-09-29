Болгария отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение

«Болгария не намерена поставлять Украине тяжелое вооружение. Для этого необходимо отдельное решение парламента страны». Об этом заявил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что посол Украины Виталий Москаленко запросил у Болгарии тяжелое вооружение.

«Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Мы не можем его нарушать», - заявил Стоянов.

По его словам, Болгария не сможет обеспечивать вооружением Украину, пока не изменится позиция парламента. Но страна не отказывается от своих обязательств по ремонту украинской военной техники.