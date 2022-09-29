Азербайджанцы провели акцию перед штаб-квартирой ООН
Aзербайджанская община в Нью-Йорке провела пикет перед штаб-квартирой ООН. Aкция была проведена с целью привлечения внимания ООН к широкомасштабной провокации, совершенной 12-13 сентября армянскими вооруженными силами на государственной границе Азербайджана, и агрессивной политике, осуществляемой официальным Ереваном против Азербайджана.
Как сообщает haqqin.az, азербайджанские активисты вышли с флагами Азербайджана и Турции, декламируя: «Карабах – это Азербайджан!».
Участники акции потребовали от ООН принятия жестких мер в отношении правительства Армении, игнорирующего нормы международного права.
Полиция Нью-Йорка обеспечила безопасность проведенной акции протеста, организованной американо-азербайджанской ассоциацией женщин и Культурным центром Нью-Йорк-Азербайджан.
Эти же диаспоральные организации азербайджанцев провели в Манхэттене информационную акцию. На большом LED-экране жителям Нью-Йорка была предоставлена подробная информация о происходящем на границе Азербайджана и Армении.