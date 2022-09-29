«В ходе мобилизационных мероприятий - от граждан поступает много информации на эту тему об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов - возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Он отметил, что необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка, ее нужно исправить - вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания.

Российский лидер потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно.