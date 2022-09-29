Одна из важных работ связана с совершенствованием деятельности приемных отделений и станций скорой и неотложной медицинской помощи в государственных медицинских учреждениях, оказывающих стационарную медицинскую помощь. В рамках нововведения на базе приемных отделений создаются отделения скорой и неотложной медицинской помощи, где возможно комплексное обслуживание пациентов. Созданные на основе успешного опыта европейских стран в службе экстренной помощи отделения отличаются установлением системы сортировки-распределения (процесс определения приоритета оказания медицинской помощи пациентам в зависимости от тяжести состояния). Следует отметить, что в данное отделение больные поступают на основании самостоятельного прямого обращения или доставляются бригадой станции скорой и неотложной медицинской помощи. Основная цель данного нововведения — снизить загруженность стационарных и амбулаторных отделений больниц и обеспечить эффективное использование кадрового потенциала.

В последние годы Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию принимаются последовательные меры по обеспечению качества, доступности и оперативности оказания услуг скорой и неотложной медицинской помощи в медицинских учреждениях, а также по улучшению финансового благополучия медицинских работников.

Еще одна мера, проводимая Агентством, связана с улучшением деятельности станций скорой и неотложной медицинской помощи, принимающих вызовы. Таким образом, деятельность ежедневно выходящих на линию бригад станций и частей регулируется интенсивностью вызовов. К сведению, за 7 месяцев 2022 года в рамках ОМС в государственные медицинские учреждения при TƏBİB поступило 896 184 обращения за скорой и неотложной медицинской помощью. В оказании данной услуги, входящей в Пакет услуг ОМС, участвовало 513 бригад.

Кроме того, Агентство предоставило медицинским учреждениям 184 машины скорой помощи в 2020 году и 65 машин скорой помощи в 2021 году. В 2022 году ожидается закупка еще 100 автомобилей. Следует отметить, что 15 из них являются перинатальными машинами скорой помощи и оснащены медицинским оборудованием и инкубаторами для оказания первичной, экстренной и неотложной медицинской помощи новорожденным. Также ведется постоянная работа по улучшению оснащения находящихся в эксплуатации автомобилей медицинским оборудованием.

В соответствии с поэтапным введением обязательного медицинского страхования с 2020 года Агентство приняло решение о повышении заработной платы медицинского и немедицинского персонала, работающего в отделениях скорой и неотложной медицинской помощи государственных медицинских учреждений в 2 раза. Следует отметить, что до этого решения указанная надбавка распространялась только на медицинский и немедицинский персонал станций скорой и неотложной медицинской помощи. Вместе с тем, с 1 июня 2022 года для врачей отделений и станций скорой и неотложной медицинской помощи установлены фиксированные стимулирующие надбавки в размере 250 манатов.