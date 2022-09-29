Зеленский обратился к народам Кавказа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился на русском языке к народам Кавказа и Сибири. Видеозапись обращения появилась в телеграм-канале президента Украины.

«Дагестанцы не должны погибать в войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, что из вас хотят сделать «груз 200», - сказал Зеленский.

Украинский лидер также выразил уверенность, что они хотят жить и «устали от вранья».