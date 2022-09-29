Фархад Мамедов, автор haqqin.az 29 сентября 2022, 22:28

На фоне сообщений о том, что Индия продаст Армении на 250 миллионов долларов современное оружие, в том числе, реактивные системы залпового огня «Пинаки», антироссийская риторика Еревана приобретает все более жесткие и даже провокационные интонации. Команда Пашиняна заявляет, что в последние два года Россия не только прекратила поставки оружия в Армению, но даже не отправляет его по предоплате.

В этой связи следует напомнить, что после вооруженных столкновений на азербайджано-армянской границе с 12 по 14 сентября, Ереван обвинил Москву, а также руководство ОДКБ, фактическим лидером которого является Россия, в «несоблюдении союзнических обязательств». В частности, в Армении настаивают, что в ходе столкновений азербайджанская армия перешла границу и продвинулась на несколько километров вглубь территории Армении, что следует рассматривать как «военную интервенцию против одного из государств ОДКБ», то есть, против Армении. А значит, согласно условиям двустороннего соглашения о союзе, Россия должна была оказать военную поддержку армянской армии и выступить на ее стороне против Азербайджана. Как известно, события развивались не по армянскому сценарию, и Россия призвала конфликтующие стороны урегулировать напряженность путем переговоров. Равно как и ОДКБ, которая не стала применять в отношении Армении принцип коллективной обороны и ограничилась делегированием в зону конфликта мониторинговой миссии для расследования произошедшего на границе.

По прошествии двух недель официальный Ереван уже не только критикует Россию, но и открыто говорит, что Москва не является более надежным союзником Армении. К примеру, Гагик Мелконян, член Комиссии по обороне и безопасности парламента Армении и депутат от правящей партии «Гражданский договор», говорит, что после 44-дневной войны никакого оружия Еревану, кроме одного кинжала, Москва не давала. Мелконян намекает на инкрустированный серебром сувенирный кинжал, который российский министр обороны Шойгу подарил в Москве своему армянскому коллеге Аршаку Карапетяну (последний в настоящее время эту должность уже не занимает – ред.) «Это было единственное оружие, которое прибыло из России в Армению», - уточнил Гагик Мелконян.

Следует напомнить, что Аршак Карапетян был одним из нескольких министров обороны, назначенных Пашиняном за последние два года. В мае 2021-го, вскоре после своего назначения, он пафосно объявил о плане модернизации армянской армии и отправился в Москву для закупки «самого современного, нового вооружения и боевой техники». Безусловно, говоря о поставках вооружений в Армению, в первую очередь имелась в виду Россия, которая на протяжении многих лет поставляла Еревану большое количество вооружений и техники как в рамках ОДКБ, так и на двусторонней основе, причем, либо бесплатно, либо по внутрироссийским ценам. Переговоры в Москве, вроде бы, шли успешно, и Сергей Шойгу, вручая Аршаку Карапетяну злополучный кинжал, полушутя обронил, что этот подарок символизирует начало поставок в Армению нового оружия. Но планы России по перевооружению Армении вызвали тогда серьезный протест в Баку. Доводы азербайджанской стороны сводились к тому, что перевооружение разрушенной войной армии Армении могло привести к усилению реваншистских настроений в Ереване, что не входило в планы Москвы, которая на всех международных уровнях заявляла о своей заинтересованности в достижении долгосрочного мира на Южном Кавказе. Позднее, в одном из выступлений, президент Ильхам Алиев заявил, что у России не было планов перевооружать Армению, и что армянская сторона в присущей ей манере исказила смысл слов российского министра обороны.

Так или иначе, но власти Армении жалуются сегодня на то, что Россия вот уже два года не отправляет им оружие. «Мы подошли к моменту, когда наша страна находится в тяжелейшей ситуации, но ни ОДКБ, ни Россия нам не помогают», - подчеркнул Гагик Мелконян. Так что же изменилось? И если Россия действительно обещала Армении оружие, почему она не держит слово? Мелконян на эти вопросы не ответил, но возмутился тем, что в этом почему-то обвиняют правительство Никола Пашиняна. Напомнил, что во время сентябрьских боев на границе Пашинян заявил в парламенте, что деньги на оружие у Армении есть, однако по ряду объективных и субъективных причин его Еревану либо не продают, либо есть серьезные проблемы с его доставкой. В чем заключаются эти проблемы премьер-министр не уточнил, а Гагик Мелконян, который восемь лет занимал пост заместителя министра обороны, утверждает, что, оказывается, оружие Армении готовы продать США, но лишь в том случае, если она выйдет из ОДКБ. «Это предварительное условие американцев, - подчеркнул Мелконян. – Они хотят, чтобы мы вышли из ОДКБ».

Следует отметить, что в публичном поле никто ничего не слышал о выдвигаемых США «предварительных условиях». Кому из правящей верхушки Еревана американцы выдвигали подобные условия? Провластный депутат это не уточнил, но подчеркнул, что такой факт имел место. В результате, как заверяет Мелконян, правящая фракция начала обсуждение вопроса о выходе из ОДКБ или, как минимум, заморозке в ней членства Армении. «Подобные вопросы во фракции предлагались, они обсуждаются и будут обсуждаться. Окончательный результат мы пока не озвучиваем», - отметил депутат. Однако еще один бывший заместитель министра обороны, «республиканец» Артак Закарян (партия Сержа Саргсяна) считает, что, обвиняя Россию в нежелании продавать Армении оружие, Пашинян и его команда пытаются свалить на плечи Москвы ответственность за плачевное состояние армянской армии.