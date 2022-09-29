Латвия отказывается от русского сектора в школах

Сейм Латвии принял поправки в закон «Об образовании», подразумевающие полный переход преподавания в школах и детских садах страны на латышский язык с 2025-2026 учебного года, передает Delfi.

Согласно новой редакции закона, переход будет проходить в течение трех лет. Первый, четвертый и седьмой классы полностью перейдут на латышский язык с 1 сентября 2023 года, второй, пятый и восьмой — с 1 сентября 2024 года, а остальные классы — с 1 сентября 2025 года.

По данным издания, русский язык в рамках образовательного процесса получит статус «языка нацменьшинств». В большинстве школ изучение русского языка и литературы станет факультативным.